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На навчаннях в Росії розбився винищувач

Вівторок, 22 вересня 2020, 15:13
На навчаннях в Росії розбився винищувач

Винищувач Су-30 впав у Росії в Тверській області при здійсненні навчально-тренувального польоту.

Джерело: Російський Інтерфакс з посиланням на прес-службу Західного військового округу

Деталі: Згідно із повідомленням, екіпаж катапультувався і був евакуйований на аеродром базування. Літак впав в лісистій місцевості, на землі руйнувань немає.

Причини падіння поки не встановлено.

Довідково: Су-30 – радянський багатоцільовий винищувач з екіпажем 2 людини. Призначений для завоювання переваги в повітрі, далекого патрулювання, супроводу літаків дальньої авіації, радіолокаційного спостереження, наведення і управління, а також може використовуватися як навчально-бойовий літак.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяавіаармія
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