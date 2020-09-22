На навчаннях в Росії розбився винищувач

Винищувач Су-30 впав у Росії в Тверській області при здійсненні навчально-тренувального польоту.

Джерело: Російський Інтерфакс з посиланням на прес-службу Західного військового округу

Деталі: Згідно із повідомленням, екіпаж катапультувався і був евакуйований на аеродром базування. Літак впав в лісистій місцевості, на землі руйнувань немає.

Причини падіння поки не встановлено.

Довідково: Су-30 – радянський багатоцільовий винищувач з екіпажем 2 людини. Призначений для завоювання переваги в повітрі, далекого патрулювання, супроводу літаків дальньої авіації, радіолокаційного спостереження, наведення і управління, а також може використовуватися як навчально-бойовий літак.