На навчаннях в Росії розбився винищувач
Вівторок, 22 вересня 2020, 15:13
Винищувач Су-30 впав у Росії в Тверській області при здійсненні навчально-тренувального польоту.
Джерело: Російський Інтерфакс з посиланням на прес-службу Західного військового округу
Деталі: Згідно із повідомленням, екіпаж катапультувався і був евакуйований на аеродром базування. Літак впав в лісистій місцевості, на землі руйнувань немає.
Причини падіння поки не встановлено.
Довідково: Су-30 – радянський багатоцільовий винищувач з екіпажем 2 людини. Призначений для завоювання переваги в повітрі, далекого патрулювання, супроводу літаків дальньої авіації, радіолокаційного спостереження, наведення і управління, а також може використовуватися як навчально-бойовий літак.