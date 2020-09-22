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На учениях в России разбился истребитель

Вторник, 22 сентября 2020, 15:13

Истребитель Су-30 упал в России в Тверской области при осуществлении учебно-тренировочного полета.

Источник: Российский Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа

Детали: Согласно сообщению, экипаж катапультировался и был эвакуирован на аэродром базирования. Самолет упал в лесистой местности, на земле разрушений нет.

Причины падения пока не установлены.

Справка: Су-30 - советский многоцелевой истребитель с экипажем 2 человека. Предназначен для завоевания превосходства в воздухе, дальнего патрулирования, сопровождения самолетов дальней авиации, радиолокационного наблюдения, наведения и управления, а также может использоваться как учебно-боевой самолет.

Темы: Росcияавиаармия


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