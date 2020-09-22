Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У столичній лікарні, де лікують COVID, двоє чоловіків наклали на себе руки

Вівторок, 22 вересня 2020, 15:48
фото з соцмереж

У Київській міській клінічній лікарні №4 за трагічних обставин загинули двоє чоловіків, ймовірно вони покінчили життя самогубством.

Джерело: речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП, поінформований співрозмовник УП у правоохоронних органах, "Київ Оперативний"

Пряма мова Максимець: "За цими фактами зареєстровані кримінальні провадження за ч.1 ст. 115 КК України. Обставини з’ясовуються. За попередніми даними, загиблі скоїли самогубство".

Деталі: Розслідування трагічних інцидентів, які мали місце 21 та 22 вересня, взято прокуратурою на контроль. За даними джерела УП загиблі чоловіки - 1952 та 78 року народження. За попередніми даними, вони були хворі на коронавірус. 

За даними пабліку "Київ Оперативний" - обидва чоловіки вистрибнули з вікна 2-го поверху.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У столичній лікарні, де лікують COVID, двоє чоловіків наклали на себе руки

фотоУ кабінеті головного патрульного Донеччини знайшли склад боєприпасів

У Білорусі винесли вирок підозрюваному у вбивсті гітариста "Ляпіс Трубецкой"

фото, відеоНа кордоні затримали групу хасидів: добиралися з Умані інкогніто

У Києві підтвердили більше 20 тисяч випадків COVID-19

фотоСтепанов відчитав владу Запоріжжя за концерти: Це просто треш якийсь

Усі новини...
Київ
Київська фабрика "Рошен" планує емісію акцій на 1 мільярд гривень
ОПЗЖ висунула в мери Києва ексголову КМДА
Більше 20 млн грн: директора "Льодового стадіона" підозрюють в розкраданні на ремонті
Останні новини
16:12
Попередній тиждень побив антирекорд по захворюваності на COVID-19 у світі
16:08
У Німеччині розповіли, чому в країні не почали розслідування отруєння Навального
16:00
Ціни на Sony PlayStation 5 в Україні виявились найменшими в Європі
16:00
Apple українізує голосового помічника Siri
15:48
У столичній лікарні, де лікують COVID, двоє чоловіків наклали на себе руки
15:47
Марченко сподівається, що рівень держборгу у 2021 році скоротиться на 3%
15:29
У Києві за вбивство собаки засудили чоловіка
15:28
Київська фабрика "Рошен" планує емісію акцій на 1 мільярд гривень
15:16
мапаДо послаблення карантину в Україні готові лише 2 області
15:13
На навчаннях в Росії розбився винищувач
Усі новини...