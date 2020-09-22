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У столичній лікарні, де лікують COVID, двоє чоловіків наклали на себе руки

Вівторок, 22 вересня 2020, 15:48
У столичній лікарні, де лікують COVID, двоє чоловіків наклали на себе руки
фото з соцмереж

У Київській міській клінічній лікарні №4 за трагічних обставин 21 та 22 вересня загинули двоє чоловіків, ймовірно вони покінчили життя самогубством.

Джерело: речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП, поінформований співрозмовник УП у правоохоронних органах, "Київ Оперативний"

Пряма мова Максимець: "За цими фактами зареєстровані кримінальні провадження за ч.1 ст. 115 КК України. Обставини з’ясовуються. За попередніми даними, загиблі скоїли самогубство".

Деталі: Розслідування трагічних інцидентів, які сталися з різницею в день, взято прокуратурою на контроль.

За даними джерела УП, загиблі чоловіки - 1952 та 78 року народження. За попередніми даними, вони були хворі на коронавірус. 

За даними пабліку "Київ Оперативний" - обидва чоловіки вистрибнули з вікна 2-го поверху.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус
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