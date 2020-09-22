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В столичной больнице, где лечат COVID, двое мужчин покончили с собой

Вторник, 22 сентября 2020, 15:48
фото из соцсетей

В Киевской городской клинической больнице №4 при трагических обстоятельствах погибли двое мужчин, вероятно они покончили жизнь самоубийством.

Источник: пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП, информированный источник УП в правоохранительных органах, "Киев Оперативный"

Прямая речь Максимец: "По этим фактам зарегистрированы уголовные производства по ч.1 ст. 115 УК Украины. Обстоятельства выясняются. По предварительным данным, погибшие совершили самоубийство".

Детали: Расследование трагических инцидентов, имевших место 21 и 22 сентября, взято прокуратурой на контроль.

По данным источника УП, погибшие мужчины - 1952 и 78 года. По предварительным данным, они были больны коронавирусом.

По данным паблика "Киев Оперативный" - оба мужчины выпрыгнули из окна 2-го этажа.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


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