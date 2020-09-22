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У Німеччині розповіли, чому в країні не почали розслідування отруєння Навального

Вівторок, 22 вересня 2020, 16:08
Фото з Іnstagram Навального

Німецькі юристи стверджують, що у країни немає підстав для початку розслідування отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального, незважаючи на докази, які отримав німецький уряд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Після того як стало відомо про отруєння Навального юристів попросили уточнити, чи може Німеччина взагалі проводити розслідування щодо винних.

"Але вони заявили: оскільки це не військовий злочин, Німеччина не може і не повинна ставати світовим поліцаєм і посилатися на так звану універсальну юрисдикцію за міжнародним кримінальним кодексом" - зазначає видання.

Юристи вказали на необхідність територіальної пов’язаності злочину з Німеччиною, а такий зв’язок відсутній, оскільки отруєння відбулося в Росії. У цьому головна відмінність інцидентів з отруєнням Навального і Скрипалів – у випадку останніх, злочин стався на британській території.

Федеральне міністерство юстиції та земельний суд Берліна також висловили свою думку:  якби Навальний помер у Німеччині, то розслідування було б можливим. Більш того, німецька судова система могла втрутитися навіть якби стан російського опозиціонера суттєво погіршився.

2 вересня німецький уряд заявив, що Навального, якому стало зле під час авіаперельоту у Росії, отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок".

Як повідомлялося, був застосований новий, більш смертоносний варіант "Новічка", який має більш повільну дію і від якого Навальний мав померти ще в літаку.

14 вересня речник німецького уряду повідомив, що лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом з групи "Новічок".

Читайте також: Отрута для Путіна: що змінює замах на Навального у відносинах Росії та Заходу.

Теми: НімеччинаНавальний


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