В Германии рассказали, почему в стране не начали расследование отравления Навального

Немецкие юристы утверждают, что у страны нет оснований для начала расследования отравления российского оппозиционера Алексея Навального, несмотря на доказательства, которые получило немецкое правительство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

После того как стало известно об отравлении Навального, юристов попросили уточнить, может ли Германия вообще проводить расследования в отношении виновных.

"Но они заявили: поскольку это не военное преступление, Германия не может и не должна становиться мировым полицейским и ссылаться на так называемую универсальную юрисдикцию по международному уголовному кодексу", - отмечает издание.

Юристы отметили необходимость территориальной сопряженности преступления с Германией, а такая связь отсутствует, поскольку отравление произошло в России. В этом главное отличие инцидентов с отравлением Навального и Скрипалей - в случае последних, преступление произошло на британской территории.

Федеральное министерство юстиции и земельный суд Берлина также выразили свое мнение: если бы Навальный умер в Германии, то расследование было бы возможным. Более того, немецкая судебная система могла бы вмешаться, даже если бы состояние российского оппозиционера существенно ухудшилось.

2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального, которому стало плохо во время авиаперелета в России, отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

Как сообщалось, был применен новый, более смертоносный вариант "Новичка", который имеет более медленное действие и от которого Навальный должен был умереть еще в самолете.

14 сентября представитель немецкого правительства сообщил, что лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравления Навального нервным агентом из группы "Новичок".

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