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Зеленський обговорив з головним дипломатом ЄС реформи та ситуацію на Донбасі і в Криму

Вівторок, 22 вересня 2020, 16:41

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем обговорив питання врегулювання ситуації на Донбасі та ситуацію в окупованому Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

"Високого представника ЄС було поінформовано про безпекову ситуацію на Донбасі та перебіг виконання домовленостей, досягнутих під час Паризького саміту в Нормандському форматі. Глава держави подякував Жозепу Боррелю за незмінну підтримку з боку Євросоюзу суверенітету й територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.

Зеленський зауважив, що під час поїздки представників ЄС на Донбас, запланованої цього тижня, європейські посадовці зможуть на власні очі побачити, як дотримується режим "тиші", у яких умовах несуть службу українські військові тощо.

Президент наголосив на критичній важливості збереження тематики деокупації Криму у фокусі уваги ООН та ЄС. Також порушувалося питання створення переговорного майданчика для деокупації Кримського півострова.

"Для нас ключове питання, щоб з’явився постійно діючий майданчик, на якому піднімаються перш за все гуманітарні питання, питання прав людей, питання українців на території тимчасово окупованого Криму, загалом питання повернення нашої окупованої території", – заявив Зеленський.

Зеленський і Боррель також обговорили підготовку до 22-го Саміту Україна – ЄС, який відбудеться 1 жовтня в Брюсселі.

Боррель запевнив, що ЄС і надалі стоїть на позиції підтримки України. "Європейський Союз є найбільшим, найпотужнішим і найнадійнішим партнером України. Ми підтримуємо Україну в плані економічної інтеграції, але також ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Особливо хочу наголосити на тому, що ми надаємо всіляку потужну підтримку реформам, які впроваджуються", – сказав він.

Високий представник ЄС також наголосив, що Європейський Союз ніколи не визнає окупації Криму та не відступить з цієї позиції.

Сторони детально обговорили перебіг реформ в Україні, зокрема, земельної реформи, реформа банківського та небанківського фінансових секторів, боротьбу з корупцією та зменшення впливу олігархів.

"Президент також поінформував про підготовку судової реформи й запевнив у тому, що нинішня українська влада якнайбільше зацікавлена у побудові незалежної антикорупційної структури та правоохоронної системи задля демократичного розвитку України", - повідомили в Офісі президента.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийЄвропаКримДонбасЄС
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