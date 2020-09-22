Зеленский обсудил с главным дипломатом ЕС реформы и ситуацию на Донбассе и в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем обсудил вопросы урегулирования ситуации на Донбассе и ситуацию в оккупированном Крыму.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

"Высокого представителя ЕС проинформировали о ситуации с безопасностью на Донбассе и ходе выполнения договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита в нормандском формате. Глава государства поблагодарил Жозепа Борреля за неизменную поддержку со стороны Евросоюза суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что во время поездки представителей ЕС на Донбасс, запланированной на этой неделе, европейские чиновники смогут воочию увидеть, как соблюдается режим "тишины", в каких условиях несут службу украинские военные и тому подобное.

Президент подчеркнул критическую важность сохранения тематики деоккупации Крыма в фокусе внимания ООН и ЕС. Также поднимался вопрос создания переговорной площадки для деоккупации Крымского полуострова.

"Для нас ключевой вопрос, чтобы появилась постоянно действующая площадка, на которой поднимаются прежде всего гуманитарные вопросы, вопросы прав людей, вопросы украинцев на территории временно оккупированного Крыма, в целом вопрос возвращения нашей оккупированной территории", - заявил Зеленский.

Зеленский и Боррель также обсудили подготовку к 22-му саммита Украина - ЕС, который состоится 1 октября в Брюсселе.

Боррель заверил, что ЕС и в дальнейшем стоит на позиции поддержки Украины. "Европейский Союз является крупнейшим, самым мощным и надежным партнером Украины. Мы поддерживаем Украину в плане экономической интеграции, но также мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Особенно хочу подчеркнуть, что мы предоставляем мощную поддержку реформам, которые внедряются", - сказал он.

Высокий представитель ЕС также отметил, что Европейский Союз никогда не признает оккупации Крыма и не отречется от этой позиции.

Стороны подробно обсудили ход реформ в Украине, в частности, земельной реформы, реформы банковского и небанковского финансовых секторов, борьбу с коррупцией и уменьшения влияния олигархов.

"Президент также сообщил о подготовке судебной реформы и заверил в том, что нынешняя украинская власть больше заинтересована в построении независимой антикоррупционной структуры и правоохранительной системы для демократического развития Украины", - сообщили в Офисе президента.