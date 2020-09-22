Білорусь проігнорувала протест України щодо обшуку автомобіля посла
Вівторок, 22 вересня 2020, 17:24
Білорусь не відповіла на ноту протесту через обшук автомобіля посла України в Мінську Ігоря Кизима.
Джерело: Радіо Свобода з посиланням на відповідь українського МЗС
Дослівно: "Після інциденту навколо обшуку автомобіля посла України в Республіці Білорусь українська сторона направила ноту на МЗС РБ з вимогою надати пояснення та кваліфікувати дії білоруських прикордонників, на яку наразі відповіді не отримано.
Україна залишає за собою право у зв’язку із цим інцидентом діяти на основі взаємності".
Передісторія:
- Держприкордонкомітет Білорусі 11 вересня опублікував відео огляду автомобіля українського посла Ігоря Кизима на кордоні, який, за словами українського дипломата, відбувся у порушення Віденської конвенції.