Білорусь проігнорувала протест України щодо обшуку автомобіля посла

Білорусь не відповіла на ноту протесту через обшук автомобіля посла України в Мінську Ігоря Кизима.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на відповідь українського МЗС

Дослівно: "Після інциденту навколо обшуку автомобіля посла України в Республіці Білорусь українська сторона направила ноту на МЗС РБ з вимогою надати пояснення та кваліфікувати дії білоруських прикордонників, на яку наразі відповіді не отримано.

Україна залишає за собою право у зв’язку із цим інцидентом діяти на основі взаємності".

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