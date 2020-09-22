Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Беларусь проигнорировала протест Украины относительно обыска автомобиля посла

Вторник, 22 сентября 2020, 17:24
Беларусь проигнорировала протест Украины относительно обыска автомобиля посла

Беларусь не ответила на ноту протеста из-за обыска автомобиля посла Украины в Минске Игоря Кизима.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на ответ украинского МИД

Дословно: "После инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, на которую пока ответа не получено.

Украина оставляет за собой право в связи с этим инцидентом действовать на основе взаимности".

Предыстория:

  • Госпогранкомитет Беларуси 11 сентября опубликовал видео осмотра автомобиля украинского посла Игоря Кизимы на границе, который, по словам украинского дипломата, состоялся в нарушение Венской конвенции.

Темы: БеларусьМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Беларусь
Белорусские военные и ЧВК "Вагнер" проведут учения у границ Польши
В Беларуси произошла стычка между "Вагнером" и пограничниками – ЦНС
Международный Красный Крест расследует вывоз детей из Украины белорусским ЧХ
Последние новости
22:49
В Белграде тысячи людей требовали отмены результатов выборов
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
Все новости...
Реклама: