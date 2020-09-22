Беларусь проигнорировала протест Украины относительно обыска автомобиля посла
Вторник, 22 сентября 2020, 17:24
Беларусь не ответила на ноту протеста из-за обыска автомобиля посла Украины в Минске Игоря Кизима.
Источник: Радио Свобода со ссылкой на ответ украинского МИД
Дословно: "После инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, на которую пока ответа не получено.
Украина оставляет за собой право в связи с этим инцидентом действовать на основе взаимности".
Предыстория:
- Госпогранкомитет Беларуси 11 сентября опубликовал видео осмотра автомобиля украинского посла Игоря Кизимы на границе, который, по словам украинского дипломата, состоялся в нарушение Венской конвенции.