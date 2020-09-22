Беларусь проигнорировала протест Украины относительно обыска автомобиля посла

Беларусь не ответила на ноту протеста из-за обыска автомобиля посла Украины в Минске Игоря Кизима.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на ответ украинского МИД

Дословно: "После инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, на которую пока ответа не получено.

Украина оставляет за собой право в связи с этим инцидентом действовать на основе взаимности".

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