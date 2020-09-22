Керівник підприємства НАН вимагав понад 5,5 млн хабаря – СБУ
Вівторок, 22 вересня 2020, 18:39
Служба безпеки задокументувала протиправну діяльність одного із керівників державних підприємств, що входить до складу Національної академії наук.
Джерело: пресслужба СБУ
Деталі: За попередніми даними слідства, керівник держпідприємства вимагав від директора комерційної структури неправомірну вигоду в розмірі $200 тисяч. За цю суму він гарантував бізнесмену сприяння в укладанні договору інвестиційної діяльності з подальшою передачею у постійне користування земельної ділянки. Земля, розташована у столичному регіоні площею 0,41 гектара, перебуває у власності НАН України.
Оперативники затримали спільника посадовця у Києві після отримання першої частини хабаря.
Українська правда