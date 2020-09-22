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Руководитель предприятия НАН требовал более 5,5 млн взятки – СБУ

Вторник, 22 сентября 2020, 18:39

Служба безопасности задокументировала противоправную деятельность одного из руководителей государственных предприятий, входящих в состав Национальной академии наук.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По предварительным данным следствия, руководитель госпредприятия требовал от директора коммерческой структуры неправомерную выгоду в размере $200 000. За эту сумму он гарантировал бизнесмену содействие в заключении договора инвестиционной деятельности с последующей передачей в постоянное пользование земельного участка. Земля, расположенная в столичном регионе площадью 0,41 гектара, находится в собственности НАН Украины.

Оперативники задержали сообщника чиновника в Киеве после получения первой части взятки.

 

Украинская правда
Темы: СБУвзятка


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