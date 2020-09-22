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Головний дипломат ЄС нагадав, що незалежність антикорупційних органів є умовою безвізу

Вівторок, 22 вересня 2020, 18:53

Україна продовжує відповідати критеріям безвізового режиму з Євросоюзом, однак важлива подальша незалежна робота антикорупційних органів та уникнення політизації правоохоронних органів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив Високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель під час візиту до Києва.

"Це дуже складне питання. Що стосується припинення безвізового режиму, в ЄС є відповідний механізм, в рамках якого готуються регулярні звіти щодо дотримання всіх вимог. Останній такий звіт був датований 10 липня 2020 року. Цей звіт підтверджує, що Україна продовжує відповідати всім орієнтирів і вимогам. Але в той же час також наголошувалося на важливості подальшої ефективної, незалежної роботи антикорупційних органів та уникнення політизації всіх правоохоронних органів ", - сказав Боррель.

У той же час дипломат запевнив, що ЄС буде підтримувати Україну в питаннях, які стосуються створення антикорупційної інфраструктури, а також впровадження судової реформи.

Нагадаємо, минулого тижня ЄС закликав Верховну раду привести закон про Національне антикорупційне бюро України у відповідність до Конституції, нагадавши, що незалежність бюро є умовою безвізу та макрофінансової допомоги.

Крім того, ключові європейські держави та Світовий банк письмово звернулися до Верховної ради та попередили про проблеми у проєкті рішення щодо процедури заміни керівника САП Назара Холодницького.

Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є однією з умов надання 600 млн євро макрофінансової допомоги ЄС. Також це є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу. 

Детальніше читайте у статті: Безвіз та інші покарання: які загрози несе Зе-атака на антикорупційні органи

"Українська правда" у Threads

Теми: корупціяЄСбезвізАнтикорупційна прокуратура
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