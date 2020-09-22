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Топ-дипломат ЕС напомнил, что независимость антикоррупционных органов является условием безвиза

Вторник, 22 сентября 2020, 18:53

Украина продолжает соответствовать критериям безвизового режима с Евросоюзом, однако важна дальнейшая независимая работа антикоррупционных органов и избежание политизации правоохранительных органов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил Высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель во время визита в Киев.

"Это очень сложный вопрос. Что касается приостановки безвизового режима, в ЕС есть соответствующий механизм, в рамках которого готовятся регулярные отчеты по соблюдению всех требований. Последний такой отчет был датирован 10 июля 2020 года. Этот отчет подтверждает, что Украина продолжает отвечать всем ориентирам и требованиям. Но в то же время также подчеркивалась важность дальнейшей эффективной, независимой работы антикоррупционных органов и избежание политизации всех правоохранительных органов", – сказал Боррель.

В то же время дипломат заверил, что ЕС будет поддерживать Украину в вопросах, которые касаются создания антикоррупционной инфраструктуры, а также внедрения судебной реформы.

На прошлой неделе ЕС призвал Верховную раду привести закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины в соответствие с Конституцией, напомнив, что независимость бюро является условием безвиза и макрофинансовой помощи.

Кроме того, ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обратились к Верховной раде и предупредили о проблемах в проекте решения о процедуре замены руководителя САП Назара Холодницкого.

Прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из условий предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Также это один из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.

Подробнее читайте в статье: Безвиз и другие наказания: какие угрозы несет Зе-атака на антикоррупционные органы

Темы: коррупцияЕСбезвизАнтикоррупционная прокуратура


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