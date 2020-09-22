Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський хоче, щоб в бюджеті були гроші на сучасну українську лабораторію

Вівторок, 22 вересня 2020, 19:01
Зеленський хоче, щоб в бюджеті були гроші на сучасну українську лабораторію

Президент Володимир Зеленський під час селекторної наради з представниками уряду висловив вимогу, щоб в бюджеті були закладені гроші на створення біологічної лабораторії в Україні, яка працюватиме над розробкою вакцин.

Джерело: Повідомлення Офісу президента

Дослівно: "Президент наголосив, що в бюджеті мають бути закладені гроші на створення сучасної біологічної лабораторії в Україні, де працюватимуть над розробкою вакцин найкращі вітчизняні науковці".

Деталі: Під час наради Зеленський обурився повільними закупівлею апаратів штучної вентиляції легень і витратою коштів виділених на боротьбу із коронавірусом.

Передісторія:

  • Станом на 1 вересня 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 витратили 19,1 млрд грн із передбачених 66 млрд грн - це 29% від загальної суми.

Українська правда
Теми: Зеленськийбюджет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Немає у Росії таких ракет, які були б сильніші за нашу волю перемогти
60 тисяч тонн агропродукції, яку РФ знищила ракетним ударом, мали доставити в Китай – Зеленський
Зеленський: Посилюємо захист портів, РФ б’є по інфраструктурі "зернової угоди"
Останні новини
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: