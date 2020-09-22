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Зеленський хоче, щоб в бюджеті були гроші на сучасну українську лабораторію

Вівторок, 22 вересня 2020, 19:01

Президент Володимир Зеленський під час селекторної наради з представниками уряду висловив вимогу, щоб в бюджеті були закладені гроші на створення біологічної лабораторії в Україні, яка працюватиме над розробкою вакцин.

Джерело: Повідомлення Офісу президента

Дослівно: "Президент наголосив, що в бюджеті мають бути закладені гроші на створення сучасної біологічної лабораторії в Україні, де працюватимуть над розробкою вакцин найкращі вітчизняні науковці".

Деталі: Під час наради Зеленський обурився повільними закупівлею апаратів штучної вентиляції легень і витратою коштів виділених на боротьбу із коронавірусом.

Передісторія:

  • Станом на 1 вересня 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 витратили 19,1 млрд грн із передбачених 66 млрд грн - це 29% від загальної суми.

Українська правда
Теми: Зеленськийбюджет


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