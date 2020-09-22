Зеленський хоче, щоб в бюджеті були гроші на сучасну українську лабораторію
Вівторок, 22 вересня 2020, 19:01
Президент Володимир Зеленський під час селекторної наради з представниками уряду висловив вимогу, щоб в бюджеті були закладені гроші на створення біологічної лабораторії в Україні, яка працюватиме над розробкою вакцин.
Джерело: Повідомлення Офісу президента
Дослівно: "Президент наголосив, що в бюджеті мають бути закладені гроші на створення сучасної біологічної лабораторії в Україні, де працюватимуть над розробкою вакцин найкращі вітчизняні науковці".
Деталі: Під час наради Зеленський обурився повільними закупівлею апаратів штучної вентиляції легень і витратою коштів виділених на боротьбу із коронавірусом.
Передісторія:
- Станом на 1 вересня 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 витратили 19,1 млрд грн із передбачених 66 млрд грн - це 29% від загальної суми.
Українська правда