Зеленский хочет, чтобы в бюджете были деньги на современную украинскую лабораторию
Вторник, 22 сентября 2020, 19:01
Президент Владимир Зеленский во время селекторного совещания с представителями правительства потребовал, чтобы в бюджете были заложены деньги на создание биологической лаборатории в Украине, которая будет работать над разработкой вакцин.
Источник: Сообщение Офиса президента
Дословно: "Президент подчеркнул, что в бюджете должны быть заложены деньги на создание современной биологической лаборатории в Украине, где будут работать над разработкой вакцин лучшие отечественные ученые".
Детали: Во время совещания Зеленский возмутился медленными закупкой аппаратов искусственной вентиляции легких и расходованием средств выделенных на борьбу с коронавируса.
Предыстория:
- По состоянию на 1 сентября 2020 года с Фонда борьбы с COVID-19 потратили 19,1 млрд грн из предусмотренных 66 млрд грн - это 29% от общей суммы.
Украинская правда