Зеленский хочет, чтобы в бюджете были деньги на современную украинскую лабораторию

Президент Владимир Зеленский во время селекторного совещания с представителями правительства потребовал, чтобы в бюджете были заложены деньги на создание биологической лаборатории в Украине, которая будет работать над разработкой вакцин.

Источник: Сообщение Офиса президента

Дословно: "Президент подчеркнул, что в бюджете должны быть заложены деньги на создание современной биологической лаборатории в Украине, где будут работать над разработкой вакцин лучшие отечественные ученые".

Детали: Во время совещания Зеленский возмутился медленными закупкой аппаратов искусственной вентиляции легких и расходованием средств выделенных на борьбу с коронавируса.

Предыстория: