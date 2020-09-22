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Зеленский хочет, чтобы в бюджете были деньги на современную украинскую лабораторию

Вторник, 22 сентября 2020, 19:01
Зеленский хочет, чтобы в бюджете были деньги на современную украинскую лабораторию

Президент Владимир Зеленский во время селекторного совещания с представителями правительства потребовал, чтобы в бюджете были заложены деньги на создание биологической лаборатории в Украине, которая будет работать над разработкой вакцин.

Источник: Сообщение Офиса президента

Дословно: "Президент подчеркнул, что в бюджете должны быть заложены деньги на создание современной биологической лаборатории в Украине, где будут работать над разработкой вакцин лучшие отечественные ученые".

Детали: Во время совещания Зеленский возмутился медленными закупкой аппаратов искусственной вентиляции легких и расходованием средств выделенных на борьбу с коронавируса.

Предыстория:

  • По состоянию на 1 сентября 2020 года с Фонда борьбы с COVID-19 потратили 19,1 млрд грн из предусмотренных 66 млрд грн - это 29% от общей суммы.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийбюджет
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