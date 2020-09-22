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У США зафіксували 200 тисяч смертей від COVID-19

Вівторок, 22 вересня 2020, 19:15
У США зафіксували 200 тисяч смертей від COVID-19

США досягли трагічної віхи в кількості смертей від COVID-19: повідомляється, що понад 200 тисяч людей померли через вірус.

Джерело: Університет Джона Хопкінса

Деталі: Згідно зі статистикою, в США найбільше смертей від коронавірусу - 200 005 (1/5 усіх смертей у світі). На другому місці Бразилія (137 272 смерті) і Індія (88 935 смертей).

Рекордсмен серед міст - Лос Анджелес. Там померли 6366 осіб (серед 261 тисячі заражених).

Всього заражень в Сполучених Штатах наближається до 7 мільйонів - це більше 20% заражених на всій планеті.

 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі 

COVID-19 б'є рекорди в Україні та світі. Це друга хвиля чи найстрашніше попереду?

Українська правда

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Теми: СШАкоронавірусепідемія
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