У США зафіксували 200 тисяч смертей від COVID-19

США досягли трагічної віхи в кількості смертей від COVID-19: повідомляється, що понад 200 тисяч людей померли через вірус.

Джерело: Університет Джона Хопкінса

Деталі: Згідно зі статистикою, в США найбільше смертей від коронавируса - 200 005 (1/5 усіх смертей у світі). На другому місці Бразилія (137 272 смерті) і Індія (88 935 смертей).

Рекордсмен серед міст - Лос Анджелес. Там померли 6366 осіб (серед 261 тисячі заражених).

Всього заражень в Сполучених Штатах наближається до 7 мільйонам - це більше 20% заражених на всій планеті.

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