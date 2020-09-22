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В США зафиксировали 200 тысяч смертей от COVID-19

Вторник, 22 сентября 2020, 19:15

США достигли трагической вехи в количестве смертей от COVID-19: сообщается, что более 200 тысяч человек умерли из-за вируса.

Источник: Университет Джона Хопкинса

Детали: Согласно статистике, в США больше всего смертей от коронавируса – 200 005 (1/5 всех смертей в мире). На втором месте Бразилия (137 272 смерти) и Индия (88 935 смертей).

Рекордсмен среди городов – Лос Анджелес. Там умерли 6366 человек (среди 261 тысячи заражённых).

Всего заражений в Соединенных Штатах приближается к 7 миллионам – это больше 20% зараженных на всей планете.

 

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

COVID-19 бьет рекорды в Украине и мире. Это вторая волна или самое страшное впереди?

Украинская правда
Темы: СШАкоронавирусэпидемия


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