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За викрадення автівки тепер тільки саджатимуть: Зеленський підписав закон

Вівторок, 22 вересня 2020, 19:37
За викрадення автівки тепер тільки саджатимуть: Зеленський підписав закон

Президент Владимир Зеленский підписав закон, яким посилюється відповідальність за викрадення авто. Зокрема, унеможливлюється покарання у вигляді штрафу.

Источник: Повідомлення Офісу президента 

Деталі: Згідно зі змінами, за незаконне заволодіння транспортним засобом більше не передбачено покарання у вигляді штрафу – такі дії караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

За незаконне заволодіння автівкою з використанням електронних пристроїв для втручання в роботу технічних засобів охорони, або якщо вартість автівки становить від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів (105,100-262 750 гривень) передбачене  покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такого.

Якщо ж таке викрадення вчинено організованою групою або поєднане з насильством, або якщо предметом незаконного заволодіння є транспортний засіб, вартість якого у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум, передбачено позбавлення волі на строк від восьми до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

Передісторія: 3 вересня Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт про посилення кримінальної відповідальності за крадіжку автомобіля.

Українська правда

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Теми: криміналавтоЗеленський
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