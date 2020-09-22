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У Швеції вперше з 1944 року скасували церемонію вручення Нобелівських премій

Вівторок, 22 вересня 2020, 20:25

Традиційна церемонія вручення Нобелівських премій в Стокгольмі з особистою участю лауреатів скасована через пандемію коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті комітету.

Зазвичай лауреатів запрошують до Стокгольму для отримання медалей і дипломів від короля Швеції особисто на офіційній церемонії в грудні.

"Нинішні обставини триваючої пандемії означають, що це унікальний рік в історії Нобелівської премії, оскільки ідея полягає в тому, що медалі і дипломи передаються лауреатам в їх країнах через посольства і університети лауреатів", - йдеться в заяві.

У липні було оголошено, що розкішний банкет, який традиційно слідує за церемонією нагородження, буде скасований в цьому році, а заходи "Нобелівського тижня", що передують церемонії нагородження, матимуть "нові форми".

"Церемонія нагородження транслюватиметься по телебаченню з мерії Стокгольма, де присудження призів цього року буде об'єднано з елементами з різних частин світу. Взяти участь зможе тільки невелика аудиторія", - зазначили організатори.

Під час Другої світової війни кілька премій не були присуджені, а деякі були відкладені, хоча Швеція не брала участь в бойових діях.

Оголошення лауреатів (медицина, фізика, хімія, література, мир та економіка) відбудеться як і заплановано між 5 та 12 жовтня.

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