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В Швеции впервые с 1944 года отменили церемонию вручения Нобелевских премий

Вторник, 22 сентября 2020, 20:25

Традиционная церемония вручения Нобелевских премий в Стокгольме с личным участием лауреатов отменена из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте комитета.

Обычно лауреатов приглашают в Стокгольм для получения медалей и дипломов от короля Швеции лично на официальной церемонии в декабре.

"Нынешние обстоятельства продолжающейся пандемии означают, что это уникальный год в истории Нобелевской премии, поскольку идея заключается в том, что медали и дипломы благополучно передаются лауреатам в их странах через посольства и университеты лауреатов", - говорится в заявлении.

В июле было объявлено, что роскошный банкет, который традиционно следует за церемонией награждения, будет отменен в этом году, а мероприятия "Нобелевской недели", предшествующие церемонии награждения, примут "новые формы".

"Церемония награждения будет транслироваться по телевидению из мэрии Стокгольма, где присуждение призов этого года будет объединено с элементами из разных частей мира. Принять участие сможет только небольшая аудитория", - отметили организаторы.

Во время Второй мировой войны несколько призов не были присуждены, а некоторые были отложены, хотя Швеция не участвовала в боевых действиях.

Объявление лауреатов (медицина, физика, химия, литература, мир и экономика) состоится как и запланировано между 5 и 12 октября.

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