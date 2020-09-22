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В Україні розробили путівник для іноземних інвесторів

Вівторок, 22 вересня 2020, 21:23

В Україні вперше розробили та презентували всеохоплюючий путівник для іноземних інвесторів UkraineInvest Guide. Це аналітичний інструмент, в якому можна знайти інформацію про інвестиційні проєкти, про ресурсний потенціал країни, про зміни в регуляторній політиці.

Джерело: прем’єр Денис Шмигаль у Facebook

Пряма мова Шмигаля: "Путівник дає повне бачення та зрозумілу картину про те, куди та як краще інвестувати в Україні.

В гайді можна знайти інформацію про кожну галузь української економіки: від сільського господарства та енергетики до інфраструктури та ІТ-галузі. UkraineInvest Guide буде оновлюватися щоквартально, щоб інвестори були забезпечені найактуальнішою інформацією.

Презентація оновленого гайда для інвесторів – це початок великої історії для популяризації України як країни, привабливої для інвестицій".

Деталі: Він розповів, що уряд та ОПУ вже обрали 60 найпривабливіших інвестпроєктів та дані про них.

Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський заявив, що інвесторам, які приватизують одне з виставлених на продаж держпідприємств, купивши його за понад 10 млн доларів, держава надаватиме податкові канікули на 5 років.
  • Крім цього, Зеленський заявив, що з тими інвесторами, які вкладуть в Україні понад 100 млн доларів, держава укладатиме додаткові договори, відповідно до яких за кожним таким інвестором закріплять персонального радника.
  • Експрем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що Кабмін планує надавати персональних менеджерів ("інвестиційних нянь") не лише новим інвесторам, які вкладуть в економіку більше 100 мільйонів доларів, а й тим, які вже працюють в Україні, зокрема, і великим українським інвесторам.

Українська правда
Теми: Шмигаль інвестиціїекономіка


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