В Україні розробили путівник для іноземних інвесторів

В Україні вперше розробили та презентували всеохоплюючий путівник для іноземних інвесторів UkraineInvest Guide. Це аналітичний інструмент, в якому можна знайти інформацію про інвестиційні проєкти, про ресурсний потенціал країни, про зміни в регуляторній політиці.

Джерело: прем’єр Денис Шмигаль у Facebook

Пряма мова Шмигаля: "Путівник дає повне бачення та зрозумілу картину про те, куди та як краще інвестувати в Україні.

В гайді можна знайти інформацію про кожну галузь української економіки: від сільського господарства та енергетики до інфраструктури та ІТ-галузі. UkraineInvest Guide буде оновлюватися щоквартально, щоб інвестори були забезпечені найактуальнішою інформацією.

Презентація оновленого гайда для інвесторів – це початок великої історії для популяризації України як країни, привабливої для інвестицій".

Деталі: Він розповів, що уряд та ОПУ вже обрали 60 найпривабливіших інвестпроєктів та дані про них.

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