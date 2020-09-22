В Украине разработали путеводитель для иностранных инвесторов

В Украине впервые разработали и представили всеобъемлющий путеводитель для иностранных инвесторов UkraineInvest Guide. Это аналитический инструмент, в котором можно найти информацию об инвестиционных проектах, о ресурсный потенциал страны, об изменениях в регуляторной политике.

Источник: премьер Денис Шмыгаль в Facebook

Прямая речь Шмыгаля "Путеводитель дает полное видение и понятную картину о том, куда и как лучше инвестировать в Украину.

В гайде можно найти информацию о каждой отрасли украинской экономики от сельского хозяйства и энергетики к инфраструктуре и ИТ-отрасли. UkraineInvest Guide будет обновляться ежеквартально, чтобы инвесторы были обеспечены самой актуальной информацией.

Презентация обновленного гайда для инвесторов - это начало большой истории для популяризации Украины как страны, привлекательной для инвестиций".

Детали: Он рассказал, что правительство и ОПГ уже выбрали 60 самых привлекательных инвестпроектов и данные о них.

Напомним: