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Під час карантину дозволили не ставити оцінки з деяких предметів

Вівторок, 22 вересня 2020, 23:57
Під час карантину дозволили не ставити оцінки з деяких предметів

Школи під час дистанційного навчання можуть оцінювати дітей у форматі "Зараховано / не зараховано", якщо більше половини уроків проводять онлайн.

Джерело: Міносвіти

Дослівно: "Надання дозволу на здійснення тематичного/семестрового/річного оцінювання предметів "Фізична культура", "Трудове навчання", "Образотворче мистецтво", "Музичне мистецтво", "Основи здоров’я" та окремих предметів варіативної складової не за 12-бальною шкалою, а - "зараховано" / "не зараховано" у разі проведення понад 50% уроків у дистанційному форматі".

Деталі: У разі запровадження школою власної шкали оцінювання результатів навчання учнів, вона має визначити правила переведення до системи оцінювання, визначеної законодавством.

Нагадаємо: У червні секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов припустив, що у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби українським школам доведеться продовжити навчання дітей онлайн.

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусепідеміядітиМіносвіти
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