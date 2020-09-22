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Во время карантина разрешили не ставить оценки по некоторым предметам

Вторник, 22 сентября 2020, 23:57
Во время карантина разрешили не ставить оценки по некоторым предметам

Школы при дистанционном обучении могут оценивать детей в формате "зачтено / не зачтено", если больше половины уроков проводят онлайн.

Источник: пресс-служба Минобразования

Дословно: "Предоставление разрешения на осуществление тематического / семестрового / годового оценивания предметов "Физическая культура", "Трудовое обучение", "Изобразительное искусство", "Музыкальное искусство", "Основы здоровья" и отдельных предметов вариативной составляющей не по 12-балльной шкале, а - "зачтено" / "не зачтено" при проведении более 50% уроков в дистанционном формате".

Детали: В случае введения школой собственной шкалы оценивания результатов обучения учащихся, она должна определить правила перевода в систему оценивания, определенной законодательством.

Напомним: В июне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предположил, что в связи с распространением коронавирусной болезни украинским школам придется продолжить обучение онлайн.

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Темы: коронавирусэпидемиядетиМинобразования
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