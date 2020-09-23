Російський опозиціонер Олексій Навальний відреагував на припущення президента Володимира Путіна щодо того, що політик міг сам випити отрути.

Джерело: Навальний у facebook

Пряма мова: "Хороша версія. Вважаю, що заслуговує найпильнішого вивчення. Зварив на кухні "Новічок". Тихо сьорбнув з фляжки в літаку. Впав у кому".

Деталі: Навальний із іронією підсумував, що "пролежав у комі, а Путін його переграв, але свого не досяг".

Що передувало: Телефонна розмова президентів Франції та Росії щодо Алєксєя Навального ознаменувався неодноразовими запереченнями Володимира Путіна про отруєння опонента.

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