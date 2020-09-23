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Навальний відповів на слова Путіна про отруєння

Середа, 23 вересня 2020, 02:29

Російський опозиціонер Олексій Навальний відреагував на припущення президента Володимира Путіна щодо того, що політик міг сам випити отрути.

Джерело: Навальний у facebook

Пряма мова: "Хороша версія. Вважаю, що заслуговує найпильнішого вивчення. Зварив на кухні "Новачок". Тихо сьорбнув з фляжки в літаку. Впав у кому.

Деталі: Навальний із іронією підсумував, що "пролежав у комі, а Путін його переграв, але свого не досяг". 

Що передувало: Телефонна розмова президентів Франції та Росії щодо Алєксєя Навального ознаменувався неодноразовими запереченнями Володимира Путіна про отруєння опонента

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Нагадаємо: 

  • В офіційному комюніке Єлисейського палацу вказувалося, що Франція поділяє висновки європейських партнерів про те, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новічок", порушивши таким чином і міжнародне законодавство щодо застосування хімічно зброї.
  • Як повідомлялося, був застосований новий, більш смертоносний варіант "Новічка", який має більш повільну дію і від якого Навальний мав померти ще в літаку.
  • 14 вересня речник німецького уряду повідомив, що лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом з групи "Новічок".

Українська правда
Теми: НавальнийПутінРосія


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