Навальний відповів на слова Путіна про отруєння
Середа, 23 вересня 2020, 02:29
Російський опозиціонер Олексій Навальний відреагував на припущення президента Володимира Путіна щодо того, що політик міг сам випити отрути.
Джерело: Навальний у facebook
Пряма мова: "Хороша версія. Вважаю, що заслуговує найпильнішого вивчення. Зварив на кухні "Новачок". Тихо сьорбнув з фляжки в літаку. Впав у кому.
Деталі: Навальний із іронією підсумував, що "пролежав у комі, а Путін його переграв, але свого не досяг".
Що передувало: Телефонна розмова президентів Франції та Росії щодо Алєксєя Навального ознаменувався неодноразовими запереченнями Володимира Путіна про отруєння опонента.
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Нагадаємо:
- В офіційному комюніке Єлисейського палацу вказувалося, що Франція поділяє висновки європейських партнерів про те, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новічок", порушивши таким чином і міжнародне законодавство щодо застосування хімічно зброї.
- Як повідомлялося, був застосований новий, більш смертоносний варіант "Новічка", який має більш повільну дію і від якого Навальний мав померти ще в літаку.
- 14 вересня речник німецького уряду повідомив, що лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом з групи "Новічок".
Українська правда