Российский оппозиционер Алексей Навальный отреагировал на предположение президента РФ Владимира Путина о том, что политик мог сам выпить яда.

Источник: Навальный в facebook

Прямая речь: "Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне "Новичок". Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому".

Детали: Навальный с иронией подытожил, что "пролежал в коме, а Путин его переиграл, но своего не достиг".

Что предшествовало: Телефонный разговор президентов Франции и России об Алексее Навальном ознаменовался неоднократными отрицаниями Владимира Путина об отравлении российского оппозиционера.

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Напомним: