Сварил "Новичок", отхлебнул и впал в кому: Навальный ответил на упреки Путина об отравлении
Среда, 23 сентября 2020, 02:29
Российский оппозиционер Алексей Навальный отреагировал на предположение президента РФ Владимира Путина о том, что политик мог сам выпить яда.
Источник: Навальный в facebook
Прямая речь: "Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне "Новичок". Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому".
Детали: Навальный с иронией подытожил, что "пролежал в коме, а Путин его переиграл, но своего не достиг".
Что предшествовало: Телефонный разговор президентов Франции и России об Алексее Навальном ознаменовался неоднократными отрицаниями Владимира Путина об отравлении российского оппозиционера.
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Напомним:
- В официальном коммюнике Елисейского дворца указывалось, что Франция разделяет выводы европейских партнеров о том, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", нарушив таким образом и международное законодательство по применению химически оружия.
- Как сообщалось, был применен новый, более смертоносный вариант "Новичка", который имеет более медленное действие и от которого Навальный должен был умереть еще в самолете.
- 14 сентября представитель немецкого правительства сообщил, что лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравления Навального нервным агентом из группы "Новичок".
Украинская правда