В ОБСЄ зафіксували 1 порушення "тиші" на Донбасі

СММ ОБСЄ за минулу добу виявила одне порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ від 22 вересня за даними 21 вересня

Дослівно: "У Донецькій області Місія зафіксувала 1 порушення режиму припинення вогню (вибух невизначеного походження) в районі на північний схід від н. п. Гранітне (підконтрольний урядові, 60 км на південь від Донецька)."

Деталі: Добою раніше жодного порушення режиму припинення вогню в Донецькій області зафіксовано не було.

В ОБСЄ також відзначили, що на Луганщині вже більше тижня не відкривали вогонь. Хоча в попередню добу в області було зафіксовано 2 таких порушення.

Традиційно, найманці перешкоджали вільному пересуванню спостерігачів.