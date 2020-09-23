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В ОБСЄ зафіксували 1 порушення "тиші" на Донбасі

Середа, 23 вересня 2020, 03:41
В ОБСЄ зафіксували 1 порушення тиші на Донбасі

СММ ОБСЄ за минулу добу виявила одне порушення режиму припинення вогню на Донбасі. 

Джерело: звіт СММ ОБСЄ від 22 вересня за даними 21 вересня

Дослівно: "У Донецькій області Місія зафіксувала 1 порушення режиму припинення вогню (вибух невизначеного походження) в районі на північний схід від н. п. Гранітне (підконтрольний урядові, 60 км на південь від Донецька)."

Деталі: Добою раніше жодного порушення режиму припинення вогню в Донецькій області зафіксовано не було.

В ОБСЄ також відзначили, що на Луганщині вже більше тижня не відкривали вогонь. Хоча в попередню добу в області було зафіксовано 2 таких порушення.

Традиційно, найманці перешкоджали вільному пересуванню спостерігачів. 

Українська правда

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Теми: ОБСЄДонбас
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