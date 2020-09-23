В ОБСЕ зафиксировали 1 нарушение "тишины" на Донбассе

СММ ОБСЕ за минувшие сутки обнаружила одно нарушение режима прекращения огня на Донбассе.

Источник: отчет СММ ОБСЕ от 22 сентября

Дословно: "В Донецкой области Миссия зафиксировала 1 нарушение режима прекращения огня (взрыв неопределенного происхождения) в районе северо-восточнее н. п. Гранитное (подконтрольный правительству, 60 км к югу от Донецка)".

Детали: Сутками ранее ни одного нарушения режима прекращения огня в Донецкой области зафиксировано не было.

В ОБСЕ также отметили, что на Луганщине уже больше недели не открывали огонь.Но за минувшие сутки в области было зафиксировано 2 таких нарушения.

Традиционно, наемники препятствовали свободному передвижению наблюдателей.