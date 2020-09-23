Зеленський знову зібрався за кордон

24 вересня президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Словаччину.

Джерело: пресслужба президента

Деталі: У межах візиту заплановано переговори Володимира Зеленського з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, прем’єр-міністром Ігорем Матовичем та головою Національної ради (парламенту) Словацької Республіки Борисом Колларом.

Під час візиту планується підписання низки двосторонніх угод.

Інші подробиці: 23 вересня Зеленський відвідає Миколаївську область України, де спостерігатиме за стратегічними командно-штабними навчаннями "Об'єднані зусилля – 2020".

Нагадаємо: 15-16 вересня український президент відвідав Австрію – і це був перший офіційний закордонний візит Зеленського з початку пандемії COVID-19 та карантину.