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Зеленський знову зібрався за кордон

Середа, 23 вересня 2020, 08:21

24 вересня президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Словаччину.

Джерело: пресслужба президента

Деталі: У межах візиту заплановано переговори Володимира Зеленського з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, прем’єр-міністром Ігорем Матовичем та головою Національної ради (парламенту) Словацької Республіки Борисом Колларом.

Під час візиту планується підписання низки двосторонніх угод.

Інші подробиці: 23 вересня Зеленський відвідає Миколаївську область України, де спостерігатиме за стратегічними командно-штабними навчаннями "Об'єднані зусилля – 2020".

Нагадаємо: 15-16 вересня український президент відвідав Австрію – і це був перший офіційний закордонний візит Зеленського з початку пандемії COVID-19 та карантину.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийСловаччина
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