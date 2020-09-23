Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский снова собрался за границу

Среда, 23 сентября 2020, 08:21

24 сентября президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Словакию.

Источник: пресс-служба президента

Детали: В рамках визита запланированы переговоры Владимира Зеленского с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, премьер-министром Игорем Матовичем и главой Национального совета (парламента) Словацкой Республики Борисом Колларом.

Во время визита планируется подписание ряда двусторонних соглашений.

Другие подробности: 23 сентября Зеленский посетит Николаевскую область Украины, где будет наблюдать за стратегическими командно-штабными учениями "Объединенные усилия – 2020".

Напомним: 15-16 сентября украинский президент посетил Австрию – и это был первый официальный зарубежный визит Зеленского с начала пандемии COVID-19 и карантина.

Темы: ЗеленскийСловакия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Зеленский
На саммите НАТО Литва выделила Зеленскому 15-летнее, но безопасное авто
Зеленский: От глобальной поддержки напрямую зависит скорость завершения войны
Зеленский призвал Корею присоединиться к декларации G7 по Украине
Последние новости
22:49
В Белграде тысячи людей требовали отмены результатов выборов
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
Все новости...
Реклама: