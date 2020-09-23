Зеленский снова собрался за границу
24 сентября президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Словакию.
Источник: пресс-служба президента
Детали: В рамках визита запланированы переговоры Владимира Зеленского с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, премьер-министром Игорем Матовичем и главой Национального совета (парламента) Словацкой Республики Борисом Колларом.
Во время визита планируется подписание ряда двусторонних соглашений.
Другие подробности: 23 сентября Зеленский посетит Николаевскую область Украины, где будет наблюдать за стратегическими командно-штабными учениями "Объединенные усилия – 2020".
Напомним: 15-16 сентября украинский президент посетил Австрию – и это был первый официальный зарубежный визит Зеленского с начала пандемии COVID-19 и карантина.