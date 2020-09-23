Зеленский снова собрался за границу

24 сентября президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Словакию.

Источник: пресс-служба президента

Детали: В рамках визита запланированы переговоры Владимира Зеленского с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, премьер-министром Игорем Матовичем и главой Национального совета (парламента) Словацкой Республики Борисом Колларом.

Во время визита планируется подписание ряда двусторонних соглашений.

Другие подробности: 23 сентября Зеленский посетит Николаевскую область Украины, где будет наблюдать за стратегическими командно-штабными учениями "Объединенные усилия – 2020".

Напомним: 15-16 сентября украинский президент посетил Австрию – и это был первый официальный зарубежный визит Зеленского с начала пандемии COVID-19 и карантина.