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3,5 тисячі хворих на COVID і 711 госпіталізованих за добу в Україні

Середа, 23 вересня 2020, 08:55
3,5 тисячі хворих на COVID і 711 госпіталізованих за добу в Україні

За добу 22 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 3 497 людям, 63 хворих померли, 1 769 одужали від коронавірусної хвороби, але в лікарні поклали рекордну кількість людей – 711 хворих.

Джерело: дані РНБО та міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу  

Пряма мова Степанова: "За минулу добу захворіли 3 497 осіб. Із них 288 дітей та 140 медичних працівників. Було госпіталізовано 711 людей – це найбільша кількість госпіталізованих людей за весь час пандемії. За останню добу зафіксовано 63 летальних випадки. Одужали 1768 пацієнтів – і це приємна новина, тому що це найбільша кількість одужавших за одну добу".

Деталі: Харківська область – 403 нових випадки (Харків – 322) і 7 летальних.

Тернопільська область – 337 нових випадків і 5 летальних.

Київ – 307 нових випадків, 5 летальних. І в Київській області ще 128 нових хворих і 4-ро померлих.

Одеська область – 287 нових випадків (Одеса – 107), 2 летальних.

Львівська область – 252 нових випадки, 5 летальних.

Дніпропетровська область – 176 випадків, 3 хворих померли.

Чернівецька область – 144 нових випадки, 3 летальних.

Івано-Франківська область – 136 випадків, 3 хворих померли.

Донецька область – 129 нових випадків, 2 летальних.

Чернігівська область – 126 нових хворих, без жертв.

Запорізька область – 115 нових випадків, 5 людей померли.

 

За попередню добу було здійснено 45 157 тестувань, із них 22 895 дослідження методом ПЛР і 22 262 – методом ІФА.

За весь час пандемії в Україні було виявлено 184 734 випадків зараженням коронавірусом (12 158 – діти, 14 165 – медпрацівники), 3 705 пацієнтів померли від ускладнень, а 81 670 хворих одужали.

На даний час на COVID-19 хворіють 99 359 жителів України.

Читайте також: Пандемія COVID-19: Динаміка захворюваності в Україні та світі

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Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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