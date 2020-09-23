3,5 тысячи больных COVID и 711 госпитализированных за сутки в Украине

За сутки 22 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 3 497 людям, 63 больных умерли от осложнений, 1 769 выздоровели от коронавирусной болезни.

Источник: данные СНБО и министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Прямая речь Степанова: "За прошедшие сутки заболели 3 497 человек. Из них 288 детей и 140 медицинских работников. Были госпитализированы 711 человек – это наибольшее количество госпитализированных людей за все время пандемии. За последние сутки зафиксировано 63 летальных случая. Выздоровели 1 768 пациентов – и это приятная новость, потому что это самое большое количество выздоровевших за одни сутки".

Детали: Харьковская область – 403 новых случая и 7 летальных.

Тернопольская область – 337 новых случаев и 5 летальных.

Киев – 307 новых случаев, 5 летальных. И в Киевской области еще 128 новых больных и 4-ро умерших.

Одесская область – 287 новых случаев, 2 летальных.

Львовская область – 252 новых случая, 5 летальных.

Днепропетровская область – 176 случаев, 3 больных умерли.

Черновицкая область – 144 новых случая, 3 летальных.

Ивано-Франковская область – 136 случаев, 3 больных умерли.

Донецкая область – 129 новых случаев, 2 летальных.

Черниговская область – 126 новых больных, без жертв.

Запорожская область – 115 новых случаев, 5 человек умерли.

За все время пандемии в Украине было выявлено 184 734 случаев заражения коронавирусом, 3 705 пациентов умерли, а 81 670 больных выздоровели.

В настоящее время на COVID-19 болеют 99 359 жителей Украины.