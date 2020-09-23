Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

3,5 тысячи больных COVID и 711 госпитализированных за сутки в Украине

Среда, 23 сентября 2020, 08:55

За сутки 22 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 3 497 людям, 63 больных умерли от осложнений, 1 769 выздоровели от коронавирусной болезни.

Источник: данные СНБО и министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Прямая речь Степанова: "За прошедшие сутки заболели 3 497 человек. Из них 288 детей и 140 медицинских работников. Были госпитализированы 711 человек – это наибольшее количество госпитализированных людей за все время пандемии. За последние сутки зафиксировано 63 летальных случая. Выздоровели 1 768 пациентов – и это приятная новость, потому что это самое большое количество выздоровевших за одни сутки".

Детали: Харьковская область – 403 новых случая и 7 летальных.

Тернопольская область – 337 новых случаев и 5 летальных.

Киев – 307 новых случаев, 5 летальных. И в Киевской области еще 128 новых больных и 4-ро умерших.

Одесская область – 287 новых случаев, 2 летальных.

Львовская область – 252 новых случая, 5 летальных.

Днепропетровская область – 176 случаев, 3 больных умерли.

Черновицкая область – 144 новых случая, 3 летальных.

Ивано-Франковская область – 136 случаев, 3 больных умерли.

Донецкая область – 129 новых случаев, 2 летальных.

Черниговская область – 126 новых больных, без жертв.

Запорожская область – 115 новых случаев, 5 человек умерли.

 

За все время пандемии в Украине было выявлено 184 734 случаев заражения коронавирусом, 3 705 пациентов умерли, а 81 670 больных выздоровели.

В настоящее время на COVID-19 болеют 99 359 жителей Украины.

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Пандемия: Украина в мире уже 14 по числу новых больных за сутки

ВидеоОдиозного СБУшника Демчину с днем ​​рождения поздравляли бывшие министры и силовики

Коломойский с Deutsche Bank отмывал средства и оставил кавардак в США – ICIJ

Новости 22 сентября: самоубийства в больнице, антирекорд по заболеваемости

За похищение автомобиля теперь будут только сажать: Зеленский подписал закон

Кислица о воде в Крым: Россия должна признать себя оккупантом и попросить

Все новости...
коронавирус
Трамп готов первым в США испытать вакцину от коронавируса
Пандемия: Украина в мире уже 14 по числу новых больных за сутки
Черновицкая область – вторая по числу смертей от коронавируса
Последние новости
09:22
В Укравтодоре говорят, что восстановили уже более 2 тысяч километров дорог
08:55
Опять 3,5 тысячи больных COVID и 711 госпитализированных за сутки в Украине
08:31
Омбудсмен по защите языка требует сохранить комплексное ВНО по украинскому языку и литературе
08:21
Зеленский снова собрался за границу
08:00
Главные новости вторника и ночи: самоубийства в больнице, антирекорд заболеваемости
07:28
Штаб не фиксирует провокаций оккупантов уже вторые сутки
06:42
Трамп готов первым в США испытать вакцину от коронавируса
05:31
Макрон считает, что в "нормандском формате" есть прогресс
04:49
Пандемия: Украина в мире уже 14 по числу новых больных за сутки
03:41
В ОБСЕ зафиксировали 1 нарушение "тишины" на Донбассе
Все новости...