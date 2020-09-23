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3,5 тысячи больных COVID и 711 госпитализированных за сутки в Украине

Среда, 23 сентября 2020, 08:55
3,5 тысячи больных COVID и 711 госпитализированных за сутки в Украине

За сутки 22 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 3 497 людям, 63 больных умерли, 1 769 выздоровели от коронавирусной болезни. но в больницы положили рекордное количество людей – 711 больных.

Источник: данные СНБО и министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Прямая речь Степанова: "За прошедшие сутки заболели 3 497 человек. Из них 288 детей и 140 медицинских работников. Были госпитализированы 711 человек – это наибольшее количество госпитализированных людей за все время пандемии. За последние сутки зафиксировано 63 летальных случая. Выздоровели 1 768 пациентов – и это приятная новость, потому что это самое большое количество выздоровевших за одни сутки".

Детали: Харьковская область – 403 новых случая (Харьков – 322) и 7 летальных.

Тернопольская область – 337 новых случаев и 5 летальных.

Киев – 307 новых случаев, 5 летальных. И в Киевской области еще 128 новых больных и 4-ро умерших.

Одесская область – 287 новых случаев (Одесса – 107), 2 летальных.

Львовская область – 252 новых случая, 5 летальных.

Днепропетровская область – 176 случаев, 3 больных умерли.

Черновицкая область – 144 новых случая, 3 летальных.

Ивано-Франковская область – 136 случаев, 3 больных умерли.

Донецкая область – 129 новых случаев, 2 летальных.

Черниговская область – 126 новых больных, без жертв.

Запорожская область – 115 новых случаев, 5 человек умерли.

 

За минувшие сутки было совершено 45 157 тестирований, из них 22 895 исследования методом ПЦР и 22 262 – методом ИФА.

За все время пандемии в Украине было выявлено 184 734 случаев заражения коронавирусом (12 158 – дети, 14 165 – медработники), 3 705 пациентов умерли от осложнений, а 81 670 больных выздоровели.

В настоящее время на COVID-19 болеют 99 359 жителей Украины.

Читайте также: Пандемия COVID-19: Динамика заболеваемости в Украине и мире

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COVID-19 бьет рекорды в Украине и мире. Это вторая волна или самое страшное впереди?

Алена Рощенко, УП, дополнено

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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