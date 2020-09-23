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Поліція Німеччини перевіряє незаконних працівників м'ясокомбінатів, серед них - українці

Середа, 23 вересня 2020, 11:04

Німецька поліція обшукала понад 40 будинків і підприємств у п'яти німецьких землях рано вранці в середу в рамках розслідування незаконного ввезення в країну іноземних робітників для роботи в м'ясопереробній промисловості.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами представника федеральної поліції, правоохоронці мають намір допитати понад 80 іноземних робітників, в основному з країн Східної Європи, що не входять в ЄС, таких як Україна і Білорусь.

У центрі розслідування знаходяться дві компанії, які підозрюються в незаконному завезенні робітників до Німеччини для робіт із пакування м'яса.

Цього року м'ясопереробний сектор Німеччини піддався критиці через широке використання найнятих робітників-мігрантів зі Східної Європи, оскільки неналежні умови роботи стали причиною декількох спалахів коронавірусу на підприємствах.

За даними видання Tagesschau, розслідування ведеться щодо десяти основних підозрюваних у віці від 41 до 56 років. Серед них вісім чоловіків і дві жінки. Йдеться про звинувачення в злочинній і комерційній контрабанді і підробці документів. Під час обшуків були конфісковані цінності на суму 1,5 мільйона євро.

Дві компанії звинувачуються в тому, що вони привозили до Німеччини робітників з підробленими документами. Вони організовували проживання та транспорт, а натомість за ці послуги отримували частину заробітної плати робітників.

Теми: НімеччинароботаУкраїна


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