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Під Києвом горів житловий комплекс: мешканець розпалював камін

Середа, 23 вересня 2020, 11:12
Під Києвом горів житловий комплекс: мешканець розпалював камін
Скриншот з відео Dtp.kiev.ua

У селі Софіївська Борщагівка, що поблизу Києва, сталася масштабна пожежа у житловому комплексі.

Джерело: речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Київщини Вікторія Рубан у коментарі "Українській правді", "Київ Оперативний" у Facebook  

Пряма мова Рубан: "Загоряння виникло на вулиці Боголюбова, 5 о 5:25 ранку. Вогонь швидко розповсюдився. Три квартири вигоріли повністю, ще дві пошкоджені. Постраждав власник квартири, де виникло займання".

Деталі: За словами Рубан, чоловіка з опіками госпіталізували.

Пожежники локалізували займання на площі 300 кв. м та о 09:20 повністю загасили.

Евакуація не проводилася – люди встигли самі вийти з палаючого будинку. Рятувальники лише вивели постраждалого мешканця квартири.

За попередніми даними, чоловік розпалював камін і саме це призвело до пожежі.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: пожежаКиївська область
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