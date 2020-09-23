Під Києвом горів житловий комплекс: мешканець розпалював камін

У селі Софіївська Борщагівка, що поблизу Києва, сталася масштабна пожежа у житловому комплексі.

Джерело: речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Київщини Вікторія Рубан у коментарі "Українській правді", "Київ Оперативний" у Facebook

Пряма мова Рубан: "Загоряння виникло на вулиці Боголюбова, 5 о 5:25 ранку. Вогонь швидко розповсюдився. Три квартири вигоріли повністю, ще дві пошкоджені. Постраждав власник квартири, де виникло займання".

Деталі: За словами Рубан, чоловіка з опіками госпіталізували.

Пожежники локалізували займання на площі 300 кв. м та о 09:20 повністю загасили.

Евакуація не проводилася – люди встигли самі вийти з палаючого будинку. Рятувальники лише вивели постраждалого мешканця квартири.

За попередніми даними, чоловік розпалював камін і саме це призвело до пожежі.