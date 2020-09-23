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Под Киевом горел жилой комплекс: житель разжигал камин

Среда, 23 сентября 2020, 11:12
Под Киевом горел жилой комплекс: житель разжигал камин
Скриншот c видео Dtp.kiev.ua

В селе Софиевская Борщаговка, что под Киевом, произошел масштабный пожар в жилом комплексе.

Источник: пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской Виктория Рубан в комментарии "Украинской правде", "Киев Оперативный" в Facebook

Прямая речь Рубан: "Возгорание возникло на улице Боголюбова, 5 в 5:25 утра. Огонь быстро распространился. Три квартиры выгорели полностью, две повреждены. Пострадал владелец квартиры, где возникло возгорание".

Детали: По словам Рубан, мужчину с ожогами госпитализировали.

Пожарные локализовали возгорание на площади 300 кв. м и в 09:20 полностью потушили.

Эвакуация не проводилась – люди успели сами выйти из горящего дома. Спасатели только вывели пострадавшего жителя квартиры.

По предварительным данным, мужчина разжигал камин и именно это привело к пожару.

Ирина Балачук, УП

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Темы: пожарКиевская область
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