Под Киевом горел жилой комплекс: житель разжигал камин
В селе Софиевская Борщаговка, что под Киевом, произошел масштабный пожар в жилом комплексе.
Источник: пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской Виктория Рубан в комментарии "Украинской правде", "Киев Оперативный" в Facebook
Прямая речь Рубан: "Возгорание возникло на улице Боголюбова, 5 в 5:25 утра. Огонь быстро распространился. Три квартиры выгорели полностью, две повреждены. Пострадал владелец квартиры, где возникло возгорание".
Детали: По словам Рубан, мужчину с ожогами госпитализировали.
Пожарные локализовали возгорание на площади 300 кв. м и в 09:20 полностью потушили.
Эвакуация не проводилась – люди успели сами выйти из горящего дома. Спасатели только вывели пострадавшего жителя квартиры.
По предварительным данным, мужчина разжигал камин и именно это привело к пожару.