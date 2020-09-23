В Одесі убили працівницю аптеки

Працівницю аптеки знайшли убитою у приміщенні фармацевтичної установи на вулиці Академіка Корольова в Одесі.

Джерело: поліція Одеської області

Дослівно: "Поліцейські встановлюють обставини вбивства працівниці одеської аптеки. Тіло дівчини з ознаками насильницької смерті було виявили вранці в аптеці на вулиці Академіка Корольова".

Деталі: За попередніми даними, дівчина загинула від ножових поранень. Обстановка в аптеці не порушена.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група поліції та керівництво ГУНП.

Особа загиблої, обставини події та особа, яка вчинила злочин, встановлюються.