В Одесі убили працівницю аптеки
Середа, 23 вересня 2020, 11:44
Працівницю аптеки знайшли убитою у приміщенні фармацевтичної установи на вулиці Академіка Корольова в Одесі.
Джерело: поліція Одеської області
Дослівно: "Поліцейські встановлюють обставини вбивства працівниці одеської аптеки. Тіло дівчини з ознаками насильницької смерті було виявили вранці в аптеці на вулиці Академіка Корольова".
Деталі: За попередніми даними, дівчина загинула від ножових поранень. Обстановка в аптеці не порушена.
Наразі на місці працює слідчо-оперативна група поліції та керівництво ГУНП.
Особа загиблої, обставини події та особа, яка вчинила злочин, встановлюються.
Українська правда