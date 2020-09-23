Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Одесі убили працівницю аптеки

Середа, 23 вересня 2020, 11:44
Фото поліції

Працівницю аптеки знайшли убитою у приміщенні фармацевтичної установи на вулиці Академіка Корольова в Одесі.

Джерело: поліція Одеської області

Дослівно: "Поліцейські встановлюють обставини вбивства працівниці одеської аптеки. Тіло дівчини з ознаками насильницької смерті було виявили вранці в аптеці на вулиці Академіка Корольова".

Деталі: За попередніми даними, дівчина загинула від ножових поранень. Обстановка в аптеці не порушена. 

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група поліції та керівництво ГУНП.

 

Особа загиблої, обставини події та особа, яка вчинила злочин, встановлюються.

Українська правда
Теми: Одесавбивство


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, оновленоЛукашенко терміново провів таємну інавгурацію

Ахметов "підгодовує" Офіс президента та "Слугу народу" – джерело

Навального виписали з лікарні

3,5 тисячі хворих на COVID і 711 госпіталізованих за добу в Україні

Пандемія: Україна у світі вже 14 за числом нових хворих за добу 

ВідеоОдіозного СБУшника Демчину з днем народження вітали колишні міністри та силовики

Усі новини...
Одеса
З-під конференції ОПЗЖ поліція вивезла пів сотні озброєних молодиків
Топменеджер "МАУ" став директором аеропорту "Одеса"
СБУ затримала злочинців у центрі Одеси: під час стрілянини поранені двоє людей
Останні новини
12:33
Депутати Київради напередодні "дембелю" хочуть віддати під забудову 7 історичних будинків
12:28
"Лукашенко більше не президент, а голова ОМОНу": опозиція закликає до непокори
12:11
У Києві понад 3 сотні нових хворих на COVID-19 і п’ять померлих
12:11
Корупція часів Зеленського: "Вова не краде", але низи "стрижуть" для себе
12:10
У Раді пропонують не оподатковувати виграші від азартних ігор, антикорупційний комітет - проти
11:44
фото В Одесі убили працівницю аптеки
11:43
НАБУ завершило розслідування щодо "правої руки Труби"
11:41
Курс валют на 23 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:41
фото, оновленоЛукашенко терміново провів таємну інавгурацію
11:20
Чи можуть окуляри знизити ризики захворіти на COVID-19? Пояснюють експерти
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!