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В Одесі убили працівницю аптеки

Середа, 23 вересня 2020, 11:44
В Одесі убили працівницю аптеки
Фото поліції

Працівницю аптеки знайшли убитою у приміщенні фармацевтичної установи на вулиці Академіка Корольова в Одесі.

Джерело: поліція Одеської області

Дослівно: "Поліцейські встановлюють обставини вбивства працівниці одеської аптеки. Тіло дівчини з ознаками насильницької смерті було виявили вранці в аптеці на вулиці Академіка Корольова".

Деталі: За попередніми даними, дівчина загинула від ножових поранень. Обстановка в аптеці не порушена. 

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група поліції та керівництво ГУНП.

 

Особа загиблої, обставини події та особа, яка вчинила злочин, встановлюються.

Українська правда

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Теми: Одесавбивство
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