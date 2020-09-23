В Одессе убили работницу аптеки
Среда, 23 сентября 2020, 11:44
Работницу аптеки нашли убитой в помещении фармацевтического учреждения на улице Академика Королева в Одессе.
Источник: полиция Одесской области
Дословно: "Полицейские устанавливают обстоятельства убийства сотрудницы одесской аптеки. Тело девушки с признаками насильственной смерти было обнаружено утром в аптеке на улице Академика Королева".
Детали: По предварительным данным, девушка погибла от ножевых ранений. Обстановка в аптеке не нарушена.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции и руководство ГУНП.
Личность погибшей, обстоятельства происшествия и лицо, совершившее преступление, устанавливаются.
Украинская правда