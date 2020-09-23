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В Одессе убили работницу аптеки

Среда, 23 сентября 2020, 11:44
Фото полиции

Работницу аптеки нашли убитой в помещении фармацевтического учреждения на улице Академика Королева в Одессе.

Источник: полиция Одесской области

Дословно: "Полицейские устанавливают обстоятельства убийства сотрудницы одесской аптеки. Тело девушки с признаками насильственной смерти было обнаружено утром в аптеке на улице Академика Королева".

Детали: По предварительным данным, девушка погибла от ножевых ранений. Обстановка в аптеке не нарушена.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции и руководство ГУНП. 

 

Личность погибшей, обстоятельства происшествия и лицо, совершившее преступление, устанавливаются.

Украинская правда
Темы: Одессаубийство


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