Зеленський про комунікацію з Путіним: Обмежена, але предметна

Президент Володимир Зеленський заявляє, що його пряме спілкування з президентом Росії Володимиром Путіним обмежене, але предметне.

Джерело: сайт ОПУ з посиланням на інтерв’ю Зеленського словацькому економічному виданню Hospodárske noviny

Пряма мова: "Комунікація з президентом Росії обмежена, але предметна. Як перфекціоніст я хотів би більшої ефективності від нашого діалогу".

Деталі: Зеленський нагадав, що розмовляв з Путіним у грудні 2019 року, і тоді вони досягли домовленості про транзит російського газу через територію України.

А також 26 липня – напередодні встановлення режиму припинення вогню на сході. Після цього спілкування, за словами президента, настав "найдовший режим тиші".

Зеленський також додав, що є й інші формати спілкування з Путіним. Зокрема, Нормандський чотиристоронній формат.