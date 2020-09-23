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Зеленський про комунікацію з Путіним: Обмежена, але предметна

Середа, 23 вересня 2020, 12:37
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявляє, що його пряме спілкування з президентом Росії Володимиром Путіним обмежене, але предметне.

Джерело: сайт ОПУ з посиланням на інтерв’ю Зеленського словацькому економічному виданню Hospodárske noviny

Пряма мова: "Комунікація з президентом Росії обмежена, але предметна. Як перфекціоніст я хотів би більшої ефективності від нашого діалогу".

Деталі: Зеленський нагадав, що розмовляв з Путіним у грудні 2019 року, і тоді вони досягли домовленості про транзит російського газу через територію України.

А також 26 липня – напередодні встановлення режиму припинення вогню на сході. Після цього спілкування, за словами президента, настав "найдовший режим тиші".

Зеленський також додав, що є й інші формати спілкування з Путіним. Зокрема, Нормандський чотиристоронній формат.

Українська правда
Теми: ЗеленськийПутін


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