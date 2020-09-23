Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський про комунікацію з Путіним: Обмежена, але предметна

Середа, 23 вересня 2020, 12:37
Зеленський про комунікацію з Путіним: Обмежена, але предметна
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявляє, що його пряме спілкування з президентом Росії Володимиром Путіним обмежене, але предметне.

Джерело: сайт ОПУ з посиланням на інтерв’ю Зеленського словацькому економічному виданню Hospodárske noviny

Пряма мова: "Комунікація з президентом Росії обмежена, але предметна. Як перфекціоніст я хотів би більшої ефективності від нашого діалогу".

Деталі: Зеленський нагадав, що розмовляв з Путіним у грудні 2019 року, і тоді вони досягли домовленості про транзит російського газу через територію України.

А також 26 липня – напередодні встановлення режиму припинення вогню на сході. Після цього спілкування, за словами президента, настав "найдовший режим тиші".

Зеленський також додав, що є й інші формати спілкування з Путіним. Зокрема, Нормандський чотиристоронній формат.

Українська правда
Теми: ЗеленськийПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кримський міст – ціль, яку треба нейтралізувати
Зеленський обговорив "зернову угоду" з Ердоганом
Зеленський про останні вбивчі дії Росії: Буде відповідь
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: