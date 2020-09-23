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Зеленский о коммуникации с Путиным: Ограниченная, но предметная

Среда, 23 сентября 2020, 12:37
Зеленский о коммуникации с Путиным: Ограниченная, но предметная
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявляет, что его прямое общение с президентом России Владимиром Путиным ограниченное, но предметное.

Источник: сайт ОПУ со ссылкой на интервью Зеленского словацкому экономическому изданию Hospodárske noviny

Прямая речь: "Коммуникация с президентом России ограниченная, но предметная. Как перфекционист я хотел бы большей эффективности от нашего диалога".

Детали: Зеленский напомнил, что разговаривал с Путиным в декабре 2019 года, и тогда они достигли договоренности о транзите российского газа через территорию Украины.

А также 26 июля – накануне установления режима прекращения огня на востоке. После этого общения, по словам президента, наступил "самый длинный режим тишины".

Зеленский также добавил, что есть и другие форматы общения с Путиным. В частности, Нормандский четырехсторонний формат.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийПутин
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