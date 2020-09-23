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Рани в українсько-угорських стосунках потрібно лікувати повільно й обережно - Кулеба

Середа, 23 вересня 2020, 13:07

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що у відносинах з Угорщиною не варто чекати швидких зрушень, тому що "рани, завдані українсько-угорським відносинам" потрібно лікувати обережно.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час візиту до Ужгорода, де має зустрітися з угорським колегою Петером Сійярто.

"Якихось сенсацій і проривів цей візит Петера і наша зустріч не принесе, але це дуже важливий крок до дипломатичних проривів в інтересах України і Європи загалом. … Рани, які були завдані українсько-угорським стосункам за останні роки, потрібно лікувати повільно і підходити до цього дуже обережно", - пояснив Дмитро Кулеба.

Він додав, що постійно підтримує контакт з главою МЗС Угорщини і такі зустрічі дозволяють поступово рухатися до пошуку рішень, які будуть прийнятними і для України, і для Угорщини.

Дмитро Кулеба знову підтвердив, що Україна не планує змінювати закон "Про освіту" у частині щодо навчання національних меншин, оскільки вже виконала рекомендації Венеціанської комісії, але продовжить пояснювати партнерам, як збирається вирішувати проблемні питання. 

"Національні меншини - це здобуток і перевага України, які збагачують наше суспільство. Ми хочемо, щоб вони зберігали свою ідентичність, але при цьому були інтегровані в українське суспільство і відчували себе його частиною", - додав Дмитро Кулеба. 

"Українська правда" у Threads

Теми: УгорщинаУкраїнаМЗС
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