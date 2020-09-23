Раны в украинско-венгерских отношениях нужно лечить медленно и осторожно - Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в отношениях с Венгрией не стоит ждать быстрых сдвигов, потому что "раны, нанесенные украинско-венгерским отношениям" нужно лечить осторожно.
Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время визита в Ужгород, где должен встретиться с венгерским коллегой Петером Сийярто.
"Каких-то сенсаций и прорывов этот визит Петера и наша встреча не принесет, но это очень важный шаг к дипломатическим прорывам в интересах Украины и Европы в целом. ... Раны, которые были нанесены украинско-венгерским отношениям за последние годы, нужно лечить медленно и подходить к этому очень осторожно", - пояснил Дмитрий Кулеба.
Дмитрий Кулеба вновь подтвердил, что Украина не планирует менять закон "Об образовании" в части по обучению национальных меньшинств, поскольку уже выполнила рекомендации Венецианской комиссии, но продолжит объяснять партнерам, как собирается решать проблемные вопросы.
"Национальные меньшинства - это достижение и преимущество Украины, которые обогащают наше общество. Мы хотим, чтобы они сохраняли свою идентичность, но при этом были интегрированы в украинское общество и чувствовали себя его частью", - добавил Дмитрий Кулеба.