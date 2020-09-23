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Велика схема ухиляння від сплати податків: силовики вилучили 50 млн готівки

Середа, 23 вересня 2020, 13:13

Правоохоронці викрили схему ухилення від сплати податків на понад 260 мільйонів гривень.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: Зазначається, що ОГП здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків у великих розмірах підприємствами реального сектору економіки.

За даними слідства, службові особи ряду великих суб’єктів господарювання закуповували сільгосппродукцію за готівкові кошти у приватних підприємців. Після цього, з метою ухилення від сплати податків та незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, такі фінансово-господарські операції паперово оформлювались з підприємствами з ознаками фіктивності.

Протягом 2018-2019 років було незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість у сумі більше 260 млн грн, які в подальшому перевели в готівку.

За результатами проведених санкціонованих обшуків офісних приміщень підприємств, задіяних у схемі ухилення від сплати податків, вилучили комп’ютерну техніку, документи первинного бухгалтерського обліку, чорнові записи, які підтверджують проведення неіснуючих фінансово-господарських операцій, печатки фіктивних підприємств, готівкові кошти у сумі майже 50 млн грн, офіційне походження яких не підтверджено, а також велику кількість предметів мистецтва.

 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, його здійснюють слідчі Офісу великих платників податків ДФС.



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