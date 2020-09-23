Крупная схема уклонения от уплаты налогов: силовики изъяли 50 млн наличных

Правоохранители разоблачили схему уклонения от уплаты налогов более чем 260 милионов гривен.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: Отмечается, что ОГП осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов в крупных размерах предприятиями реального сектора экономики.

По данным следствия, должностные лица ряда крупных субъектов хозяйствования закупали сельхозпродукцию за наличные средства у частных предпринимателей. После этого, с целью уклонения от уплаты налогов и незаконного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, такие финансово-хозяйственные операции бумажно оформлялись с предприятиями с признаками фиктивности.

В течение 2018-2019 годов был незаконно сформирован налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость в сумме более 260 млн грн, которые в дальнейшем обналичили.

По результатам проведенных санкционированных обысков офисных помещений предприятий, задействованных в схеме уклонения от уплаты налогов, изъяли компьютерную технику, документы первичного бухгалтерского учета, черновые записи, подтверждающие проведение несуществующих финансово-хозяйственных операций, печати фиктивных предприятий, наличные средства в сумме почти 50 млн грн, официальное происхождение которых не подтверждено, а также большое количество предметов искусства.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, его ведут следователь Офиса крупных налогоплательщиков ГФС.