Сайт Національної поліції зазнав хакерської атаки, на сторінках кількох обласних управлінь зловмисники встигли розмістити фейкові повідомлення.

Джерело: МВС

Дослівно: Сьогодні об 11:45 зафіксовано несанкціоноване втручання у роботу офіційного вебсайта Нацполіції. У зв’язку з цим на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції була поширена недостовірна інформація".



Деталі: Сайт Національної поліції України тимчасово відключений. Сторінки обласних управлінь теж.



Зазначається, що спеціалісти працюють над усуненням несправностей. Новини публікуватимуть наразі в соціальних мережах на офіційних акаунтах.

UPD Зокрема на сайті поліції Рівненшини зранку з’явилося повідомлення про викид радіації на Рівненській АЕС. Місцеві ЗМІ встигли навіть зробити новини з цього повідомлення.

ДСНС повідомляє, що аварій чи інших нештатних ситуацій на території АЕС не виникало. Радіаційний фон в межах норми (0,10 мкЗв/г). Рівненська АЕС працює в штатному режимі.

На офіційному сайті ГУНП в Херсонській області також хакери запостили неправдиву інформацію про загибель американських військових радників.