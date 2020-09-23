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Хакери зламали сайт Нацполіції

Середа, 23 вересня 2020, 13:33

Сайт Національної поліції зазнав хакерської атаки, на сторінках кількох обласних управлінь зловмисники встигли розмістити фейкові повідомлення.

Джерело: МВС

Дослівно: Сьогодні об 11:45 зафіксовано несанкціоноване втручання у роботу офіційного вебсайта Нацполіції. У зв’язку з цим на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції була поширена недостовірна інформація".

Деталі: Сайт Національної поліції України тимчасово відключений. Сторінки обласних управлінь теж.

Зазначається, що спеціалісти працюють над усуненням несправностей. Новини публікуватимуть наразі в соціальних мережах на офіційних акаунтах.

Українська правда
Теми: хакериполіція


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