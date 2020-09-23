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"Утечка радиации и смерть советников США": хакеры взломали сайт Нацполиции

Среда, 23 сентября 2020, 13:33
Утечка радиации и смерть советников США: хакеры взломали сайт Нацполиции

Сайт Национальной полиции подвергся хакерской атаке, на страницах нескольких областных управлений злоумышленники успели разместить фейковые сообщения.

Источник: МВД

Дословно: "Сегодня в 11:45 зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу официального вебсайта Нацполиции. В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация ".

Детали: Сайт Национальной полиции Украины временно отключен. Страницы областных управлений тоже.

Отмечается, что специалисты работают над устранением неисправностей. Новости будут публиковать пока в социальных сетях на официальных аккаунтах.

UPD: В частности, на сайте полиции Ровенской области утром появилось сообщение о выбросе радиации на Ровенской АЭС. Местные СМИ успели даже сделать новости из этого сообщения.

ГСЧС сообщает, что аварий или других нештатных ситуаций на территории АЭС не возникало. Радиационный фон в пределах нормы (0,10 мкЗв/ч). Ровенская АЭС работает в штатном режиме.

На официальном сайте ГУНП в Херсонской области также хакеры запостили ложную информацию о гибели американских военных советников.

Украинская правда

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Темы: хакерыполиция
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