Україну ще потішать сонячні і теплі дні 

У четвер в Україні буде сонячно, лише на Заході прогнозують дощі, а температура повітря прогріється до 22-27 градусів тепла.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Пряма мова: "В Україні завтра знову переважатиме сонячна ясна погода антициклонального характеру - тобто, підвищений атмосферний тиск і сухо.

Проте до наших західних областей все ж трохи закине у четвер локальних дощів.

Вітер в Україні буде південно-східного напрямку, невеликий".

Деталі: Синоптик повідомляє, що температура повітря вночі +7+12 градусів, на Півдні +12+16 градусів, вдень 24 вересня очікується +22+27 градусів.

У Києві у четвер буде сухо, сонячно та тепло, до +25+26 градусів.

За словами Діденко, більш відчутні дощі з'являться в Україні в неділю.

Вона також додала, що у найближчі суботу-неділю очікується сильний, до штормових поривів, південно-східний вітер.

Діденко зазначила, що на наступному тижні повітря в Україні має бути свіжішим, хоча про якесь обвальне похолодання не йдеться.