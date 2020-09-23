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Украину еще порадуют солнечные и теплые дни

Среда, 23 сентября 2020, 13:37
Украину еще порадуют солнечные и теплые дни
Алена Мазуренко, УП

В четверг в Украине будет солнечно, только на Западе прогнозируют дожди, а температура воздуха прогреется до 22-27 градусов тепла.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Прямая речь: "В Украине завтра снова будет преобладать солнечная ясная погода антициклонального характера - то есть, повышенное атмосферное давление и сухо.

Однако до наших западных областей все же немного забросит в четверг локальных дождей.

Ветер в Украине будет юго-восточного направления, небольшой".

Детали: Синоптик сообщает, что температура воздуха ночью +7+12 градусов, на юге +12+16 градусов, днем ​​24 сентября ожидается +22+27 градусов.

 

В Киеве в четверг будет сухо, солнечно и тепло, до +25+26 градусов.

По словам Диденко, более ощутимые дожди появятся в Украине в воскресенье.

Она также добавила, что в ближайшие субботу-воскресенье ожидается сильный, до штормовых порывов, юго-восточный ветер.

Диденко отметила, что на следующей неделе воздух в Украине должен быть свежим, хотя о каком-то обвальном похолодании речи не идет.

Украинская правда

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Темы: погодаУкраина
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