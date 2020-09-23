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Глава МЗС Литви назвав фарсом таємну інавгурацію Лукашенка

Середа, 23 вересня 2020, 13:39

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс назвав фарсом таємну інавгурацію Александра Лукашенка в Білорусі.

Про це міністр написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Який фарс. Забудьте про вибори. Забудьте про інавгурацію. Колишній президент Білорусі не стає менш колишнім. Навпаки. Його нелегітимність - факт з усіма наслідками, що випливають звідси наслідками", - написав Лінкявічюс.

Як вже повідомлялося, 23 вересня Александр Лукашенко таємно провів церемонію інавгурації. На 10 ранку 23 вересня ні посли, ні міністри про інавгурацію не чули.

Білоруська опозиція закликала до безстрокової акції непокори після таємної "інавгурації".

Як відомо, Європейський Союз не визнає легітимності Лукашенка і вважає результати виборів президента сфальсифікованими.

Теми: ЛукашенкоЛитва


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