Глава МИД Литвы назвал фарсом тайную инаугурацию Лукашенко

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал фарсом тайную инаугурацию Александра Лукашенко в Беларуси.

Об этом министр написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Какой фарс. Забудьте о выборах. Забудьте об инаугурации. Бывший президент Беларуси не становится менее бывшим. Наоборот. Его нелегитимность - факт со всеми вытекающими отсюда последствиями", - написал Линкявичюс.

Как уже сообщалось, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации.

На 10 утра 23 сентября ни послы, ни министры, с которыми удалось связаться TUT.BY, об инаугурации не слышали.

Как известно, Европейский Союз не признает легитимности Лукашенко и считает результаты выборов президента фальсифицированными.