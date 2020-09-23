Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Глава МИД Литвы назвал фарсом тайную инаугурацию Лукашенко

Среда, 23 сентября 2020, 13:39

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал фарсом тайную инаугурацию Александра Лукашенко в Беларуси.

Об этом министр написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Какой фарс. Забудьте о выборах. Забудьте об инаугурации. Бывший президент Беларуси не становится менее бывшим. Наоборот. Его нелегитимность - факт со всеми вытекающими отсюда последствиями", - написал Линкявичюс.

Как уже сообщалось, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации.

На 10 утра 23 сентября ни послы, ни министры, с которыми удалось связаться TUT.BY, об инаугурации не слышали.

Как известно, Европейский Союз не признает легитимности Лукашенко и считает результаты выборов президента фальсифицированными.

Темы: ЛукашенкоЛитва


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Лукашенко больше не президент, а глава ОМОНА": оппозиция призывает к неповиновению

фото, обновленоЛукашенко решил скоропостижно инаугурироваться

Ахметов "подкармливает" Офис президента и "Слугу народа" – источник

Навального выписали из больницы

3,5 тысячи больных COVID и 711 госпитализированных за сутки в Украине

Пандемия: Украина в мире уже 14 по числу новых больных за сутки

Все новости...
Лукашенко
В Кремле отреагировали на тайную инаугурацию Лукашенко
Зеленский рассказал, что показали бы новые выборы в Беларуси
Лукашенко решил скоропостижно инаугурироваться
Последние новости
13:43
"Дело рюкзаков": бизнесмена, который "прикрыл" сына Авакова, освободили от наказания
13:42
фотоСтратегические бомбардировщики США вошли в украинское небо
13:39
Глава МИД Литвы назвал фарсом тайную инаугурацию Лукашенко
13:37
картаУкраину еще порадуют солнечные и теплые дни
13:36
В Кремле отреагировали на тайную инаугурацию Лукашенко
13:36
Ляшко предполагает, что прививки от коронавируса будут возможны уже в июне 2021
13:33
Хакеры взломали сайт Нацполиции
13:32
Wizz Air со 2 октября возобновляет рейсы между Украиной и Словакией, но есть условие
13:30
НБУ до конца года установит дополнительные требования к договорам о финуслугах
13:29
Российский истребитель Су-30 случайно сбили на учениях - РосСМИ
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!